Fêmea de urso filmada a lutar contra macho encontrada morta em gruta

Os guardas-florestais espanhóis recuperaram os corpos de duas crias de urso pardo e da sua mãe de uma gruta no norte de Espanha. A espécie adulta é a fêmea que empurrou um macho que tentava matar as crias.







As equipas de salvamento animal procuravam a fêmea e as crias desde 5 de junho e encontraram-nas três meses depois, numa caverna.Suspeita-se que este seja o mesmo animal que foi filmado em junho a lutar com um urso macho, que acabou por cair num precipício depois de ter atacado as crias . O urso acabou por morrer devido aos ferimentos. O momento foi gravado por duas pessoas que se encontravam no local.As ursas habitualmente têm crias durante o inverno e acompanham-nas durante a primavera seguinte mas, quando os filhos se tornam adultos, separam-se para poder voltar a reproduzir. Durante a época de acasalamento é comum as mães defenderem os descendentes de ataques de machos que tentam matar os bebés para poder voltar a acasalar.Existem cerca de 330 ursos pardos espalhados pelas regiões da Galiza, Astúrias, Cantábria e Castela e Leão, e cerca de 70 nos Pirenéus entre Espanha e França.