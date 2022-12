Foi há três anos justamente no mesmo sítio que a pandemia começou. Mas o que está a acontecer naquele país já aconteceu aqui. Não há razões para alarme.

Explosão de casos de covid na China. Descanse, não será uma repetição do passado

Foi justamente há três anos, no final de 2019, que na China surgia um novo vírus que acabaria por se propagar para o resto do mundo. E o resto da história já é amplamente conhecido. Mas, além desta coincidência temporal, a recente explosão de casos de covid-19 na China pouco tem a ver com o que se passou lá atrás. Razão: "Na altura era um vírus novo, a população mundial nunca tinha sido exposta àquele vírus", recorda à SÁBADO Miguel Castanho, professor catedrático de Bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.