China alivia medidas contra covid-19. Infetados podem ficar em casa

As autoridades de saúde da China anunciaram, dois anos após o início da pandemia, que as pessoas infetadas com o coronavírus poderão tratar-se em casa, em quarentena, caso estejam assintomáticas ou com sintomas leves. Antes, as pessoas doentes e os seus contactos - quer familiares, quer vizinhos - eram forçados a ir para centros de quarentena e vastas áreas eram colocadas sob confinamento durante alargados períodos de tempo.