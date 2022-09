O que podemos esperar do próximo Inverno?

É o primeiro setembro em dois anos em que se vive alguma normalidade. As máscaras permanecem apenas em instituições de saúde e estruturas residenciais para idosos. Não há recomendação de teletrabalho, nem restrições de qualquer tipo. Mas, a quatro dias da chegada do outono – que começa já esta sexta-feira, 23 de setembro – e com a aproximação da época mais propícia às infeções respiratórias, o que podemos esperar? Será que ainda pode voltar tudo atrás?