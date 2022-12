Os avanços científicos a que devemos estar atentos em 2023

A revista científica Nature compilou os principais eventos científicos que considera que vão alterar o mundo em 2023.



Avanços no campo da exploração espacial, saúde e ambiente, estes são os desenvolvimentos que a Nature prevê mudarem o mundo em 2023.



O regresso à Lua

São cada vez mais os interessados em ir à Lua. Em abril o Japão vai tentar aterrar na superfície lunar, mas não será o único. A terceira missão de exploração da Lua da Organização de Pesquisa Espacial Indiana, Chandrayaan-3, pousará perto do Polo Sul em meados de 2023. No próximo ano também haverá a primeira viagem civil à Lua, com onze pessoas a embarcar num voo espacial privado de 6 dias a bordo do foguete SpaceX Starship, a empresa de Elon Musk.



Observação do espaço

2022 foi um ano em que a exploração espacial viu vários avanços, desde as imagens do Telescópio Espacial James Webb às conclusões que a recolha das mesmas permitiu chegar.



Mas em 2023 espera-se que o telescópio espacial Euclides, em desenvolvimento pela Agência Espacial Europeia, que deverá orbitar o Sol por 6 anos e capturar fotografias para criar um mapa 3D do universo, descole para a sua missão.



Também digno de nota é a missão de espectroscopia e imagem de raios-X da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, um satélite em órbita da Terra que detetará radiação de raios-X de estrelas e galáxias distantes. 2023 deverá também ser o ano em em que Observatório Vera Rubin, no Chile, começa a captar imagens. Além disso, o maior telescópio dirigível do mundo, o Xinjiang Qitai Radio Telescope (QTT) em Xinjiang, China, será finalmente ativado.



Evolução nas vacinas

A pandemia de covid-19 motivou a utilização alargada das primeiras vacinas de mRNA. Mas o próximo ano pode ser o ano em que estas vacinas se massificam.



A BioNTech em Mainz, na Alemanha, deve começar os primeiros testes da vacina mRNA contra a malária no próximo ano, além de testar vacinas como esta contra a tuberculose e herpes genital.



A Moderna, em Cambridge, Massachusetts, também tem candidatos a vacinas de mRNA para os vírus que causam herpes genital e herpes zoster.



Há ainda a vontade científica de começar a disponibilizar vacinas covid através de sprays, um método que já se mostrou eficaz em animais. No entanto a Nature deixa o aviso de que esta realidade entre humanos pode estar longínqua.



Introdução de terapia CRISPR

O que é a terapia de CRISPR - Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats? É uma terapia que pode reduzir o ciclo reprodutivo de células através através da edição genética. Segundo a Nature, 2023 pode ser o ano em que esta tecnologia saia de laboratório e possa ajudar a tratar doenças sanguíneas raras, como a beta-talassemia ou a anemia falciforme.



A técnica funciona recolhendo as células estaminais do indivíduo e editar o gene através de tecnologia CRISPR-Cas9, voltando a introduzir as células na pessoa. Segundo a revista científica, a Vertex deve pedir autorização à US Food and Drug Administration (o departamento de saúde dos Estados Unidos) para comercializar esta terapia em março.



Combate ao Alzheimer

Continuam os estudos para ajudar quem é afetado por esta doença cognitiva. Desenvolvido pela farmacêutica Eisai e pela empresa de biotecnologia Biogen, o lecanemab é um anticorpo monoclonal que mata a proteína beta-amilóide que se acumula no cérebro e que ajudou a diminuir a taxa de declínio cognitivo contra o Alzheimer num ensaio clínico. O ensaio incluiu 1.795 pessoas com Alzheimer em estágio inicial e mostrou que o lecanemab retardou o declínio mental em 27% em comparação com o placebo.



Apesar dos resultados, muitos clínicos mostraram-se apreensivos por considerarem que os efeitos secundários são perigosos e os ganhos modestos.



Armazenamento de lixo nuclear

A primeira instalação de armazenamento de lixo nuclear do mundo vai começar a operar no próximo ano em Olkiluoto, uma ilha na costa sudoeste da Finlândia. O governo finlandês aprovou a construção do repositório subterrâneo profundo em 2015, para descartar o combustível nuclear usado.



Até 6.500 toneladas de urânio radioativo serão acondicionadas em latas de cobre, cobertas com argila e enterradas em túneis de granito a 400 metros abaixo do solo. O material nuclear permanecerá selado por várias centenas de milhares de anos, até os níveis de radiação serem inofensivos.