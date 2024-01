Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os anos de vida podem não ser iguais à idade do organismo, porque a genética e o estilo de vida influenciam o ritmo com que se envelhece. A SÁBADO foi fazer o teste.

Pão com manteiga é uma das minhas perdições. Durante duas semanas, porém, esforcei-me para eliminá-la dos meus dias. Porquê? Poderia estar a causar stress às células do meu organismo e, com isso, acelerar o seu envelhecimento. É que apesar dos 46 anos que a data do meu nascimento indicam, a idade das mais de 37 triliões de células que constituem o corpo humano podem estar mais envelhecidas e daí surgirem doenças crónicas.