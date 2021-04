EMA avisa para 'possível ligação' entre vacina da Johnson e casos de coágulos

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) concluiu que pode haver uma ligação entre a administração da vacoina da Johnson & Johnson e o desenvolvimento de coágulos sanguíneos, no entanto ressalva que os benefícios associados à vacina superam os riscos da mesma.A EMA concluiu que pode haver uma ligação entre a administração desenvolvida pela empresa norte-americana e o desenvolvimento de coágulos sanguíneos com baixo número de plaquetas no sangue. Esta foi a mesma complicação detetada com a vacina da AstraZeneca.A vacina da Johnson & Johnson deve assim passar a incluir a informação sobre a possibilidade de desenvolvimento destes efeitos secundários, ainda que sejam considerados muito raros.