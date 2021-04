Comissão Europeia pagou mais do que se pensava pela vacina da Pfizer

Afinal, quando custaram à União Europeia as doses de vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19? A Comissão Europeia nunca revelou o contrato, mas o jornal espanhol La Vanguardia acedeu ao documento e revela os valores por dose, bem como a isenção de responsabilidade civil por parte da empresa. O acordo, assinado a 20 de novembro de 2020 pela presidente do programa global de vacinas da Pfizer, Nanette Cocero, e pela comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, apresenta valores diversos dos acidentalmente divulgados em dezembro do ano passado.



Nesse mês, a secretária de Estado do Orçamento da Bélgica, Eva De Bleeker, revelou no twitter uma tabela em que cada dose da vacina da Pfizer custaria €12. Porém, os valores que surgem no contrato a que o La Vanguardia teve acesso são todos superiores.



De acordo com o documento, cada uma dos primeiros 100 milhões de doses custaram €17,5. Os 100 milhões seguintes custaram menos, €13,5. Sem impostos, as primeiras doses ficaram por €15,5. O La Vanguardia adianta ainda que os 300 milhões de doses estabelecidos pelo contrato acabaram com o preço unitário de €15,6.