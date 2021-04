Farmacêuticas prometeram vacinas para "o mundo inteiro”. Mas não cumpriram

"Está tudo em boas mãos. Confiem em nós", disseram as grandes farmacêuticas à Comissão Europeia no fim do ano passado. Quatro meses depois, a vacinação está a ocorrer a um ritmo 125 vezes mais lento nos países pobres. Mais de 100 países são a favor do levantamento de patentes das vacinas e tratamentos contra a covid-19. Mas UE está contra.