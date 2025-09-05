Ao fim de 12 semanas, 65% dos doentes que tomaram a dose mais eficaz de LSD, 100 miligramas, continuaram a apresentar benefícios e quase 50% passaram por um alívio temporário da ansiedade.

A droga LSD reduz os sintomas de ansiedade, segundo um estudo em fase intermédia publicado na quinta-feira por uma empresa de biotecnologia norte-americana, a Mindmed.



"Em quatro semanas, os doentes que receberam as duas doses mais elevadas (de LSD) apresentaram pontuações de ansiedade significativamente mais baixas do que aqueles que receberam placebo (substância sem efeitos usada em pesquisas para comparar a eficácia de novos tratamentos) ou doses mais baixas", segundo o estudo noticiado pela Associated Press (AP).

Os efeitos secundários registados mais comuns durante o processo foram alucinações, náuseas e dores de cabeça.

Os investigadores mediram os sintomas de ansiedade em quase 200 doentes que receberam aleatoriamente uma de quatro doses de LSD ou um placebo. O impacto do placebo depende da crença do paciente, ou seja, se o utente acreditar que a substância traz melhorias a perceção de dor e de outros sintomas pode reduzir.

O principal objetivo da pesquisa era encontrar a dose ideal da droga LSD.

Os doentes que receberam comprimidos simulados também apresentaram melhorias, um fenómeno comum em estudos psicadélicos e psiquiátricos, mas as melhorias foram menos de metade das observadas nos doentes com o medicamento real.

A Mindmed está a realizar dois grandes ensaios clínicos que acompanharão os doentes durante um período mais longo.

Se os ensaios forem bem-sucedidos, serão submetidos à aprovação da agência federal dos Estados Unidos (EUA) responsável pela proteção da saúde pública, a Food and Drug Administration (FDA).

O principal autor do estudo e consultor da Mindmed, Maurizio Fava, destacou que é possível que algumas pessoas necessitem de retratamento. "Ainda não sabemos quantos retratamentos serão necessários, mas o efeito duradouro é bastante significativo", indicou o investigador.

O Secretário da Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., e outros funcionários do governo manifestaram interesse na terapia psicadélica, sugerindo que poderia receber uma revisão rápida para veteranos e outras pessoas que sofrem de traumas psicológicos.

A perturbação de ansiedade é um dos problemas mentais mais comuns, afetando quase três por cento dos adultos nos EUA, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde.