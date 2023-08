Navio de carga movido a energia eólica faz a sua primeira viagem

É esperado que uma embarcação transportada com a ajuda do vento consiga reduzir as emissões de um navio de carga em 30%.

A empresa de transporte marítimo Cargill já iniciou a sua primeira viagem com uma embarcação de carga a granel equipada com velas gigantes projetadas para auxiliar a reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, a pegada de carbono do transporte marítimo.







Esta viagem inaugural da Pyxis Ocean vai ligar a China ao Brasil e é uma oportunidade para avaliar os resultados da nova tecnologia. As velas, com 37,5 metros de altura, permanecem dobradas quando o navio está no porto e são abertas em alto mar. São construídas com os mesmos materiais que as turbinas eólicas, para serem o mais duráveis possível.É esperado que uma embarcação transportada com a ajuda do vento, e que não dependa apenas do seu motor, reduza as emissões de um navio de carga em 30%, tendo por isso as velas WindWings uma grande capacidade de ajudar na construção de uma indústria mais verde.É estimado que a indústria de transporte marítimo seja responsável por cerca de 2,1% das emissões globais de dióxido de carbono.Jan Dieleman, presidente da Cargil Ocean Transportation, assumiu que a empresa pretende liderar a "jornada para a descarbonização" e defendeu que a incorporação da tecnologia demonstra a rapidez com que esta transição se está a desenvolver. "Há cinco seis anos, se perguntasse às pessoas sobre a descarbonização, respondiam-lhe ‘bem, vai ser muito difícil, não vejo isso a acontecer tão cedo. Cinco, seis anos depois, acho que a narrativa mudou completamente e todos estão realmente convencidos de que precisam fazer a sua parte", frisa.A BAR Technologies, empresa britânica que desenvolveu as WindWings, está convicta que este é um ponto de viragem para a indústria marítima e John Cooper, líder da BAR Technologies, afirma ainda: "Prevejo que até 2025 metade dos novos navios serão encomendados com propulsão eólica".Com a colocação de quatro velas numa embarcação vai ser possível economizar seis toneladas de combustível por dia, o que corresponde a 20 toneladas de CO2 que não chegarão a ser emitidas.