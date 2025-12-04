Organização Meteorológica Mundial estima temperaturas acima do normal até fevereiro

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) estimou esta quinta-feira que as temperaturas estarão acima do normal até fevereiro, apontando 55% de hipóteses de um fenómeno 'La Niña' fraco afetar os padrões climáticos e meteorológicos.



Segundo as mais recentes previsões da OMM, embora o 'La Niña' tenha uma influência de arrefecimento temporário nas temperaturas médias globais, é expectável que muitas regiões ainda estejam mais quentes do que o normal.

De acordo com a OMM, as temperaturas estarão acima do normal em grande parte do hemisfério norte e em extensas áreas do hemisfério sul entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.

As previsões de chuva "assemelham-se às condições normalmente observadas durante um fenómeno 'La Niña' fraco", assinala a organização.

Por definição, o fenómeno climático 'La Niña' corresponde ao arrefecimento periódico da temperatura da superfície do mar no oceano Pacífico, associado a alterações na circulação atmosférica tropical, incluindo alterações nos padrões de ventos, pressão e precipitação.