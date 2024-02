Os alimentos que parecem ser saudáveis

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

São baratos, saborosos e convenientes, mas prejudiciais à saúde. “Não há ultraprocessados saudáveis”, garante à SÁBADO a nutricionista Isabel Pedroso Silva. Vários estudos relacionam o seu consumo com doenças crónicas como hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares. “Alteram a microbiota intestinal, o que leva à inflamação”, explica a nutricionista. Ainda assim, são cada vez mais consumidos. “Cerca de 10% do total energético consumido pela população em geral provêm de alimentos ultraprocessados”, diz Sofia Vilela, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. “Mais grave: nas crianças o total energético atinge os 22%.”