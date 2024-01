DGS recomenda usar máscara 'em locais muito frequentados com aglomerados de pessoas'

A Direção-Geral de Saúde (DGS) recomendou esta sexta-feira a utilização de máscara "em locais muito frequentados, com aglomerados de pessoas e sobretudo em espaços fechados, nomeadamente, a todos os utentes e profissionais de saúde no contexto de avaliação clínica presencial de doentes com sintomas respiratórios agudos".





Numa nota de imprensa que acompanha a análise da epidemia de gripe em Portugal, a DGS reforça ainda que "todas as pessoas com sintomas respiratórios agudos devem adotar as medidas básicas de prevenção da transmissão, que inclui a lavagem frequente das mãos e a utilização da máscara sempre que estiverem em contacto com outras pessoas ou em espaços de utilização partilhada".Afinal, esta semana continuaram a aumentar as "consultas e episódios de urgência por infeções respiratórias agudas e síndrome gripal, sobretudo nos grupos etários mais velhos, acompanhado de internamentos por síndrome gripal". "Em Unidades de Cuidados Intensivos, a proporção de casos de gripe aumentou. Desde a semana 51 de 2023 observa-se um excesso de mortalidade geral semanal por todas as causas elevado em Portugal, com maior expressão na população com idade superior a 65 anos", adianta a nota de imprensa.O impacto desta epidemia de gripe sazonal caracteriza-a como "intensa e com tendência crescente". "O impacto nos serviços de saúde e mortalidade será visível até que a atividade epidémica de gripe regresse a níveis basais. O padrão epidémico da gripe retoma algumas semelhanças com o período pré-pandémico."Porém, 2,5 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe e covid-19, estando próxima "do melhor cenário definido para a Campanha de Vacinação Sazonal do Outono-Inverno 2023-2024".