Destroços do Titanic foram descobertos há 40 anos

O navio afundou a 15 de abril de 1912, depois de colidir com um iceberg.

Os destroços do Titanic foram encontrados no fundo do Atlântico Norte, a cerca de 3.800 metros de profundidade. O momento marcante aconteceu há 40 anos depois de aparecerem as primeiras imagens desfocadas de um cilindro metálico no centro de controlo do navio Knorr, que procurava os destroços do navio. Robert Ballard, o oceanógrafo que liderava a expedição, e os outros membros a bordo perceberam imediatamente que se tratava das caldeiras do navio naufragado a 15 de abril de 1912.

