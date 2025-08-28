Fumo dos incêndios em Portugal e Espanha chegou ao Reino Unido e França

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O fumo causado pelos incêndios, que deixaram a Península Ibérica, França e até Inglaterra cobertos, ficou captado nas imagens de satélite da Eumetsat. Nelas, é possível ver como os fogos consumiram milhares de hectares. Só em Portugal foram cerca de 270 mil hectares ardidos, enquanto que em Espanha estima-se que arderam mais de 230 mil.



Incêndios em Portugal em 2023 ESA/LUSA_EPA

Imagens mostram uma expansão das colunas de fumo, que começaram a ganhar envergadura na tarde de 13 de agosto, em Portugal e Espanha. Já pelas 16h15 de 15 de agosto as imagens mostravam que os fogos estariam a afetar sobretudo Portugal com as colunas de fumo a terem alcançado o norte e sul de França.

Quanto mais intensos são os incêndios e mais calor libertam, maiores são as suas emissões. Segundo o jornal espanhol El País, as correntes atmosféricas podem ser fundamentais na propagação dos fumos para o sul do continente – isto porque podem empurrar a poluição por milhares de quilómetros. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os fogos que assolaram o Canadá entre abril e junho, cuja fumaça cruzou o Oceano Atlântico e chegou até à Grécia, indicou o serviço de monitorização atmosférico Copernicus.

Recorde de emissões em Espanha

Nos dias mais críticos, as emissões associadas aos fogos dispararam para níveis inéditos. Tanto o dióxido de carbono como as partículas finais alcançaram os seus níveis mais altos em pelo menos 23 anos, em Espanha, tendo superado os registados nos incêndios de 2022 e 2006.

No país vizinho, só na semana de 19 de agosto, os incêndios libertaram 13 milhões de toneladas de dióxido de carbono, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). Por comparação, em 2023 a aviação comercial havia emitido 7,7 milhões de toneladas, refere o último relatório da Agência Europeia do Ambiente.

A magnitude das emissões não só estabeleceu um recorde semanal em Espanha, como também fizeram com que 2025 fosse o ano em que se registou um maior volume de dióxido de carbono e partículas finas, atribuíveis a incêndios, desde 2003. Em Portugal esse recorde não foi quebrado, mas são já o dobro das registadas entre 2003 e 2024. No entanto, ao contrário do que aconteceu nesse país, a nível global as emissões e a quantidade de superfície queimada diminuíram. Segundo o El País, este cenário explicou-se pela mudança no uso dos solos.

Já a nível global as emissões e a quantidade de superfície queimada diminuíram. Segundo o El País, este cenário explicou-se pela mudança no uso dos solos.