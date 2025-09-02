Sábado – Pense por si

Calma, a Peste Negra não voltou

Lucília Galha 02 de setembro de 2025 às 23:00

Na verdade, a bactéria que transmite a doença não está erradicada e houve agora um caso nos Estados Unidos. Mas não há razão para alarme.

O caso de um campista residente na Califórnia diagnosticado com a peste trouxe alguma incredulidade e até temor. Como assim: em pleno século XXI existir um caso da doença que há umas centenas de anos matou 50% da população europeia? Ao contrário do que se poderia pensar, a Peste Negra nunca desapareceu. Mas, e embora continue a ser perigosa (e ainda possa ser mortal), também não representa a ameaça de antigamente.

