Covid-19. Limiar de 240 casos por cem mil habitantes pode ser superado dentro de 15 a 30 dias

Relatório das linhas vermelhas considera que o nível de alerta do sistema de saúde deve aumentar no próximo mês. Atividade da pandemia é estável, mas com tendência a agudizar-se.

O limiar de 240 casos de infeção pelo novo coronavírus por cada 100 mil habitantes pode ser atingido em entre 15 a 30 dias, avisam os peritos no relatório das linhas vermelhas da covid-19. A incidência da pandemia está com uma tendência crescente a nível nacional, mantendo-se nos 138 casos por cada 100 mil habitantes acumulada a 14 dias.







NIAID-RML/Handout via REUTERS

Até agora, nenhuma região superou o limiar de 240 casos.Quanto a hospitalizações, o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos assume uma tendência estável, encontrando-se 25% das 255 camas (o limiar apontado como preocupante) atingido.Nos últimos sete dias, a testagem aumentou: 95% dos novos infetados foram isolados em menos de 24 horas e os seus contactos, quando necessário, também foram rastreados e isolados no mesmo espaço de tempo em 97% dos casos. WO grupo etário com incidência cumulativa a 14 dias mais elevada correspondeu ao grupo dos 20 aos 29 anos", indica o documento.A atividade epidémica tem uma intensidade moderada, mas com tendência crescente a nível nacional.O relatório aponta que o nível de alerta do sistema de saúde deve aumentar, quanto à afluência a cuidados de saúde no próximo mês."A 10 de novembro de 2021, a mortalidade específica por COVID-19 registou um valor de 8 óbitos em 14 dias por 1.000.000 habitantes, que corresponde a um aumento de 25% relativamente à semana anterior (6,4 por 1 000 000), sugerindo a interrupção da tendência decrescente que se vinha a observar nas últimas semanas", adiantam os peritos.Quando se analisam os casos de infeção entre vacinados, ocorreram 43.751 entre pessoas com esquema vacinal completo desde que arrancou o processo de vacinação (0,5%). "Entre os 43 751 casos de infeção por SARS-CoV-2 em pessoas com esquema vacinal completo contra a COVID-19 há mais de 14 dias, registaram-se 467 óbitos por COVID-19 (1,1%), dos quais 345 óbitos (73,9%) em pessoas com mais de 80 anos", indica o documento.