Abelhas produzem ruído para afastar vespas asiáticas

Quando um bando de vespas asiáticas ataca uma colmeia de abelhas, a matança é rápida e brutal. Em conjunto elas descem até à entrada das colmeias quando uma identifica o alvo, mata as abelhas adultas e ocupa os seus ninhos roubando as ninhadas das abelhas para alimentar os seus filhos. Esta espécie de vespa pode destruir um ninho em poucas horas.

Mas os insetosarranjaram as suas próprias estratégias para a sobreviverem aos ataques destas vespas. As abelhas produzem um único e frenético ruído que desencadeia um movimento defensivo, que agora foi documentado pelos cientistas pela primeira vez.

Heather Mattila, uma professora associada do departamento de ciências biológicas do Wellesley College que também fez parte de uma equipa de cientistas que identificaram o ruído de aviso, recorda as noites em que ouvia sem parar as gravações de som das colmeias. "Ficava arrepiada e preocupada com as abelhas, mesmo sabendo que as gravações tinham anos e que as abelhas há muito estavam mortas. Há algo de muito humano e identificável naqueles sons."