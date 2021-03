Veterinários britânicos alertam possível ligação de nova variante e doenças de cães e gatos

Veterinários do hospital de Buckinghamshire suspeitam que a variante britânica do coronavírus pode estar associada a problemas cardíacos de cães e gatos de companhia. A hipótese deu lugar a um estudo que ainda não foi revisto pela comunidade científica, depois de um número invulgarmente alto de cães e gatos ter sido diagnosticado com miocardite no centro veterinário dessa região. Em Portugal, a ordem dos veterinários afirma que não se conhecem casos de covid-19 em animais.