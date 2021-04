Bruxelas avança com ação legal contra AstraZeneca devido a atraso nas vacinas

A Comissão Europeia revelou esta segunda-feira que vai lançar uma ação legal contra a AstraZeneca por não respeitar o contrato entre ambas relativo à distribuição de vacinas contra a Covid-19 e por não ter um plano "confiável" para assegurar que as encomendas cheguem a tempo.







No contrato, a empresa tinha-se comprometido a fazer os "esforços o mais razoáveis possível" para entregar 180 milhões de doses à União Europeia até ao segundo trimestre de 2021, para chegar a um total de 300 milhões de doses no período de dezembro a junho.Porém, a farmacêutica revelou num comunicado a 12 de março que só conseguiria entregar um terço dessa quantidade. Uma semana depois, a Comissão Europeia enviou uma carta legal à AstraZeneca, um primeiro passo num processo judicial devido à disputa."A Comissão iniciou na última sexta-feira uma ação legal contra a AstraZeneca", afirmou o porta-voz da União Europeia em conferência de imprensa. Os 27 Estados-membros apoiaram a decisão. "Alguns termos do contrato não foram respeitados e a empresa não se encontrou numa posição para desenvolver uma estratégia confiável para assegurar a entrega em tempo útil das doses.""Queremos assegurar que existe uma entrega rápida do número suficiente de doses a que os cidadãos europeus têm direito e que foram prometidos na base do contrato", adiantou o porta-voz.