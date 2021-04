Animais de laboratório: 'São um instrumento, mas especial'

A propósito do Dia Mundial do Animal de Laboratório, Leonor Saúde, diretora do Biotério de Peixe-Zebra no IMM, defende que se deve falar mais da importância dos animais nas descobertas científicas e lembra que o uso está muito regulado.

Na sua maioria são ratinhos e peixes-zebra, mas podem também ser porcos, macacos e até simples leveduras e bactérias. Todos são instrumentos que permitem aos cientistas perceber alguns dos processos que acontecem com os seres humanos e testar tratamentos, mas à medida que se passa de simples leveduras e bactérias para seres vivos mais complexos, surge a questão se estes devem ser usados ao serviço da Ciência.



Leonor Saúde, investigadora principal e diretora do Biotério de Peixe-Zebra no Instituto de Medicina Molecular (IMM), não vê alternativas ao uso dos animais nas investigações científicas. "O benefício destas experiências é maior do que se não usarmos animais e se tivermos isso em atenção, acho que vale a pena continuar a usá-los e não há outra maneira", defende.



"Temos muito cuidado com os nossos ratinhos e com os nossos peixes-zebra e para responder e avançar no conhecimento tem que fazer experimentação animal e tem que se perceber como as células comunicam umas com as outras", acrescenta a investigadora. Lembrando que os animais são usados para se perceber como determinadas doenças se desenvolvem, que células são afetadas, como determinados medicamentos respondem às doenças, tudo isto antes de ser aplicado em humanos. E como na aplicação real destas descobertas não existem células isoladas, as experiências chegam normalmente a um ponto em que é preciso testar em seres vivos onde existem células a comunicar entre si.