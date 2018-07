Há 28 anos que o SNS, violando a lei, paga comparticipações de medicamentos que deviam ser suportados pelos seguros. O prejuízo será de vários milhões de euros.

Há pelo menos 28 anos que o Sistema Nacional de Saúde está a pagar comparticipações de medicamentos que deviam ser suportados por terceiros, violando a Lei de Bases da Saúde e o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ana Andrade apercebeu-se disso por acaso, já passaram cinco anos, na sequência de um pequeno acidente com a filha. A rapariga estava a jogar ténis numa escola da modalidade, pôs mal o pé e torceu-o. Teve de ir ao hospital fazer uma radiografia e o médico prescreveu-lhe uns anti-inflamatórios. Como ela estava a coxear, foi a mãe que se deslocou à farmácia para aviar a receita. Foi então que reparou na lacuna: pagou a parte que lhe competia (despesa que mais tarde apresentou à seguradora) e o resto foi comparticipado. Mas, por quem? A comparticipação dos anti-inflamatórios devia ter sido paga pela seguradora da escola de ténis mas acabaria, na verdade, por ser assegurada pelo Estado.



Quando chega ao fim do mês, as farmácias juntam todas as receitas e enviam-nas para a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), que depois as reencaminha para o Centro de Conferência de Facturas para que o Estado pague o que lhe compete. "Mas, nestes casos, o Estado deveria poder apresentar a factura ao verdadeiro devedor, só que quando recebe as facturas não tem como saber. Falta na prescrição a informação de que aquelas despesas resultam de um acidente", diz à SÁBADO Ana Andrade.



A então directora do departamento jurídico do Centro Hospitalar de Lisboa Central percebeu nesse momento que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) estava a pagar, indevidamente, comparticipações de medicamentos que deviam ser suportadas pelas seguradoras – porque são prescritos a vítimas de acidentes cuja responsabilidade é imputável a terceiros. Mais: que este erro persiste pelo menos há 28 anos, violando tanto a Lei de Bases da Saúde nº48/90, de 8 de Fevereiro – que determina "o pagamento de cuidados por parte de terceiros responsáveis, legal ou contratualmente, nomeadamente subsistemas de saúde ou entidades seguradoras" –, assim como o Estatuto do Sistema Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei nº11/93, de 15 de Janeiro – que assegurou que, "além do Estado, respondem pelos encargos resultantes da prestação de cuidados de saúde prestados no quadro do SNS, as entidades que estejam a tal obrigadas por força de lei ou de contrato".



Um custo de milhões

Não é possível determinar ao certo o valor que está em causa, ou seja, quantos, provavelmente, milhões de euros o SNS já perdeu decorrentes deste erro. Ainda assim, Ana Andrade tentou fazer as contas. Em 2014, um ano depois do acidente da filha, pediu ao Hospital de São José os dados de entradas nas urgências. Chegou à conclusão que cerca de 2,5% decorriam de acidentes ou de agressões. "Se considerarmos que existem, segundo dados oficiais, 500 mil assistências hospitalares por ano, e se 2,5% destas forem de acidentes passíveis de serem imputados a terceiros, então teríamos 12.500 casos por ano em Portugal. Se o SNS comparticipar 100% por cada caso, daria 1.250.000 euros. Não me parecem números de deitar fora", ressalva. Neste cenário, se a lacuna existe há pelo menos 28 anos, o prejuízo poderá atingir, aproximadamente, os 35 milhões de euros.



A SÁBADO também tentou, junto do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, saber se alguma vez foi estimado o valor em que o Sistema Nacional de Saúde foi lesado e quanto terá o Estado gasto indevidamente com este tipo de despesas que nunca fo-ram facturadas às seguradoras. O Ministério da Saúde admitiu que as contas nunca foram feitas. Mais: fonte oficial da tutela alegou mesmo que seria impossível fazê-las. Já o Ministério das Finanças não respondeu às perguntas da SÁBADO.



Pedro Pita Barros, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, e especialista em economia da saúde, considera que é impossível, "no sentido de ter custos muito elevados e desproporcionados face ao que está em causa", saber, caso a caso, que medicamentos prescritos são da responsabilidade de cada seguradora. Contudo, acrescenta, deveria fazer-se uma estimativa do custo global, "que poderá ser calculada eventualmente por amostragem de casos", sugere.



Assim que se apercebeu do problema, Ana Andrade decidiu expô--lo. Durante dois anos tentou, sem sucesso, explicar o que se passava: que os medicamentos são sempre prescritos em nome da vítima e que, no modelo de receita médica, não há hipótese de referir que tal prescrição é consequência de um acidente da responsabilidade de terceiros (seja seguradora, patrão ou entidade desportiva). Apresentou a situação à ACSS, em Fevereiro de 2014, e também alertou o então ministro da Saúde, Paulo Macedo, por email, em Julho de 2015. Mas só o então secretário de Estado da Saúde, Manuel Teixeira, manifestou interesse no assunto e assinou uma portaria que, não resolvendo o problema na totalidade, contribuiria para a sua solução. A Portaria 417/2015, de 4 de Dezembro de 2015 determinou que os sistemas de prescrição electrónica deveriam assegurar a sinalização da entidade responsável – o que seria incumbência dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) –, bem como a obrigação do SNS cobrar, das entidades responsáveis, as quantias já pagas antecipadamente de forma indevida, sendo que a ACSS deveria definir os respectivos procedimentos para que isso ocorresse. Esta Portaria deu lugar à publicação de outras duas portarias, com data de Julho, por se entender "ser necessário clarificar os mecanismos de identificação e cobrança nos casos em que a responsabilidade pelos encargos compete a entidade distinta do SNS".



O bloqueio informático

O email que o então secretário de Estado da Saúde, Manuel Teixeira, enviou a Ana Andrade na sequência da publicação da última portaria já deixava antever que o processo não seria fácil. "Escreveu- -me a dizer: ‘Decerto insuficiente mas o mais longe que consigo ir, neste momento’", conta à SÁBADO. Mas a antiga chefe de gabinete nunca imaginou que fosse preciso tanto tempo, ou, pior ainda, que houvesse tanto desinteresse por parte das instituições competentes em resolver o problema. "O sistema funciona assim, erradamente, há 30 anos, acho fantástico como é que nunca ninguém se lembrou. Mas isso ainda desculpo, o que não desculpo é que quando exponho o problema, ninguém se tenha importado", explica. Manuel Teixeira corrobora as dificuldades neste assunto. "Havia uma falta legislativa mas também dificuldades operacionais. Podia ter-se feito mais, em termos de pôr a portaria a funcionar, mas a relação entre o Sistema Nacional de Saúde e as seguradoras é muito complexa", diz à SÁBADO.



A Portaria entrou em vigor a 5 de Dezembro de 2015, mas, a 26 de Junho de 2018 (o dia de fecho desta edição), o Sistema Nacional de Saúde continuava a perder dinheiro com este tipo de situações. É que embora o documento tenha força executiva, para ser aplicado, na prática, são necessários procedimentos administrativos e informáticos que concretizem as normas da portaria. Tais como: as prescrições médicas têm de ter a identificação do acidente e da apólice.



Ana Andrade, licenciada em Direito, e que trabalhou na área da Saúde (como adjunta e chefe de gabinete) durante 13 anos, chegou mesmo a propor uma solução: "A alteração do modelo de receita médica criando um campo para o número de episódio da urgência, onde consta o acidente como causa. Ou seja, o programa de prescrição de receitas tem de estar, de alguma forma, ligado ao Sistema Integrado de Informação Hospitalar", sugere. A jurista nunca deixou de se bater por esta questão. "Todos os anos pago impostos, não me é indiferente que haja uns milhões que não são cobrados aos devedores e nos sejam a nós", diz à SÁBADO.



Já no actual governo, enviou vários emails ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, tentou saber junto da ACSS e dos SPMS o que já tinham feito para concretizar a portaria, falou também com o Presidente da República, com o primeiro-ministro e até com o ministro das Finanças, Mário Centeno. Ainda tentou a Inspecção Geral das Actividades em Saúde (IGAS) e, mais recentemente, a 5 de Junho de 2018, o próprio Tribunal de Contas. Nenhuma das abordagens produziu efeito. Mais: em resposta à SÁBADO, e em contradição com a carta que Ana Andrade enviou ao organismo a 7 de Maio de 2015 (e que foi arquivada pelo mesmo em Janeiro de 2016), a chefe de divisão da Divisão de Controlo da Actividade e Planeamento da IGAS, Elizabet Fernandes, diz que a situação não lhes foi sinalizada e assume ainda que não foi feita "qualquer acção ou auditoria às comparticipações do Estado no preço dos medicamentos".



Acção em tribunal

Já em Julho de 2017, Ana Andrade decidiu interpor uma acção no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, destinada a obrigar o Estado a produzir as normas para que a portaria seja exequível. "Não estou a agir em meu favor, paguei as despesas do meu bolso só para o Estado ser condenado a fazer o que a portaria manda. Isto é caricato", diz. A acção administrativa, interposta pelo advogado António Montalvo, destina-se a condenar tanto a ACSS como os SPMS "à emissão de normas e outros procedimentos administrativos, bem como de todos os comportamentos e actos devidos para integral cumprimento […] da Portaria 417/2015, de 4 de Dezembro, que são absolutamente necessários e imprescindíveis à execução […] do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde […] e da Lei de Bases da Saúde", pode ler-se no documento.



A SÁBADO conseguiu saber junto da ACSS e dos SPMS que, no passado dia 3 de Maio, foram finalmente aprovadas "as normas técnicas relativas à prescrição de medicamentos e de outros produtos de saúde" e que estão agora reunidas as condições para "os trabalhos de adaptação dos cerca de 30 softwares de prescrição, incluindo o sistema de prescrição electrónica de medicamentos" – estando actualmente a decorrer o trabalho de adaptação entre estas duas entidades e o Infarmed. Contudo, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde não especificaram quanto tempo prevêem que demore este processo, nem a ACSS respondeu sobre o eventual ressarcimento do Sistema Nacional de Saúde pelos encargos indevidos.



Já a Associação Portuguesa de Seguradores, questionada pela SÁBADO, diz que embora tenha conhecimento da Portaria 417/2015, "uma vez que se trata de informação pública", até ao momento "não foi contactada por qualquer entidade pública sobre este assunto".



No Parlamento, os partidos desconheciam a questão. O grupo parlamentar do PSD considerou, no entanto, que o prazo de três anos para a implementação da alteração aos programas informáticos "é completamente inaceitável" e enviou, logo de seguida, uma pergunta ao ministro da Saúde sobre esta situação. O CDS sublinha que se trata de uma "falha grave do SNS", bem como falta de organização. Tanto o PS como o PCP não quiseram comentar.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 739, de 28 de Junho de 2018.