O estranho caso da médica que tem dois (ou mais) nomes clínicos

É um vídeo de quase 10 minutos onde a novíssima Mirpuri Foundation estabelece as directrizes do que considera as maiores ameaças ambientais. Aos 6’35’’ entra a "Dr. Luiza Varela – Medical Doctor" a falar do "colapso dos ecossistemas marinhos".







Não existe nenhuma médica em Portugal chamada Luiza Varela. Mas existe uma Maria Luísa Garraz Pereira Varela Mirpuri, que dá consultas em Lisboa como otorrinolaringologista sob o nome Maria Luísa Mirpuri (cédula 33.780 da Ordem dos Médicos). Basta olhar para fotos das duas, e perguntar a uma pessoa da família, para ver que é a mesma pessoa.Trata-se da mulher de Paulo Mirpuri, presidente da Mirpuri Foundation, cargo que acumula com um lugar no Conselho de Administração da fundação – onde está também a cunhada, Filomena. Por se encontrarem de férias até Setembro – como nos informaram no consultório – não foi possível perguntar a Maria Luísa Mirpuri e a Luiza Varela se é comum trocarem de nome. Mas fonte da Ordem dos Médicos referiu àque a prática de usar dois nomes clínicos é totalmente invulgar.

A questão dos nomes parece ser até apenas um pormenor. O mais curioso é a esta fundação, que se propõe lutar "For a Better World" não ter um número de telefone e ser um emaranhado de "pesquisas".





outro exemplo: "A fundação levou a cabo um significativo número de pesquisas sobre o impacto dos plásticos na saúde humana")". Na assessoria de imprensa da fundação, não houve qualquer resposta ao email enviado pela SÁBADO.





No mesmo vídeo, aos aos 3’31’’ a narradora diz que "a Mirpuri Foundation, no decurso das suas pesquisas, descobriu que em poucas décadas as populações de vertebrados marinhos caíram mais de 50 por cento."

Maria Luísa Mirpuri (ou "Luíza Varela" ou "Luíza Mirpuri") surge noutra secção do site . É uma das duas médicas que a fundação apoia: "A Mirpuri Foundation está a apoiar o trabalho de pesquisa da Dr. Luiza Mirpuri no campo dos Factores Humanos que podem influenciar a Fadiga das Tripulações"). A outra é Ivone Mirpuri, irmã do presidente, "no campo da Medicina Anti-Envelhecimento".Mas no são revelados mais pormenores, assim como não há em todo o site qualquer dado sobre as pesquisas que a fundação diz fazer (Como é que uma empresa tão nova (foi fundada em 2016 e o vídeo é de 2017) fez tais "pesquisas"? Consultando o seu site, não há referência a um único trabalho ou investigação da sua autoria.

Sobrou a alternativa de colocar na Internet a frase sobre as "pesquisas". A luz veio de um comunicado da World Wildlife Fund (WWF) de 16 de Setembro de 2015, onde se lê que "o relatório Living Blue Planet da WWF revela que em menos de 50 anos os oceanos perderam 50 por cento das suas populações de vertebrados."

As "pesquisas" da Mirpuri Foundation parecem ter sido feitas no Google. Há ainda dados que originalmente aparecem num artigo do Independent de 1 de Outubro de 2016, num relatório das Nações Unidas de 10 de Maio de 2017, num estudo do MIT de 30 de Setembro de 2014 e num artigo do Washington Post de 9 de Novembro de 2016.



Este é apenas o começo dos começos de um mundo e de uma família que continua a dar muitas voltas.



Esta semana na revista SÁBADO, nas bancas a 9 de Agosto de 2018, pode ler toda a história desta estranha fundação e ainda uma reportagem sobre como Paulo Mirpuri conseguiu escapar ileso à ruína da Air Luxor, companhia que levou ao estrelato, mas que depois deixou na ruína. Vendeu-a em 2006 por 50 mil euros a um empresário desconhecido no meio, que tinha sede num quarto de hotel em Ílhavo. A acção de insolvência da Air Luxor, com crédito reclamados de €86 milhões, ainda decorre no Tribunal do Comércio de Lisboa. Ao lado da queda da Air Luxor (e com meios desta, lê-se), Mirpuri criou uma nova companhia, a Hi Fly, que acaba de aterrar com estrondo no Aeroporto de Beja.