A Vodafone foi condenada. Vai devolver dinheiro?

Um mês depois de receber a fatura de telemóvel com o valor mais alto da minha vida – ou pelo menos da vida que está arquivada no meu email – passei a usar apenas o telefone da empresa (que muitas vezes ficava esquecido porque o outro era o número de sempre, que todos tinham). Em junho de 2019, mês de férias numa casa sem wi-fi, paguei 280,14 euros à Vodafone pela minha conta de telemóvel, mais de 200 euros extratarifário. Porquê? É simples: de cada vez que excedia os 2 GB de Internet a que tinha direito, era automaticamente ativado um pacote extra de 200 MB, às vezes vários por dia.



Não me era estranho pagar 20 ou 30 euros a mais por mês, de tal forma que já tinha ligado à Vodafone a perguntar se havia outros tarifários melhores e se esta ativação automática não podia parar. Como a resposta às duas perguntas foi sempre a mesma – não – em julho de 2019 pedi a portabilidade do número (que mantive) e cancelei o serviço. Três anos depois percebi que estava longe de ser caso único. E que a prática tinha sido considerada ilegal pelo Supremo Tribunal de Justiça – no passado dia 3, a Vodafone foi condenada a devolver aos clientes o dinheiro cobrado desde 12 de dezembro de 2011 em serviços ativados de forma automática, ou seja, sem autorização expressa do cliente. Será que este reembolso vai mesmo acontecer? E como pode pedi-lo? É isso que explicamos a seguir.



Quem pode reclamar?

Uma ação popular abrange automaticamente todos os consumidores que não se excluam dela, ou seja, qualquer cliente ou ex-cliente da Vodafone pode pedir o reembolso. De quê? De todos os serviços adicionais não solicitados, ativados de forma automática, entre dezembro de 2011 e a data da condenação da operadora. “Pelo que temos visto o caso mais flagrante são os serviços de Internet extra, ativados sempre que os clientes excediam os plafonds contratados”, explica à SÁBADO Octávio Viana, presidente da Citizens’ Voice, associação de defesa do consumidor e autora da ação. Procure por “tarifa 200 MB” – é um dos valores mais repetidos nas minhas faturas.