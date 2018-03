Carla nasceu sem o ventrículo esquerdo, uma malformação cardíaca grave e incompatível com a vida. Para os doentes como ela só existem três opções: uma é não fazer nada e deixar a doença seguir o seu curso; outra é fazer uma operação que tenta remediar a situação, redireccionando o fluxo sanguíneo para que o ventrículo direito seja capaz de bombear o sangue sozinho (que, segundo os especialistas, não é uma solução ideal); a terceira é um transplante, que raramente acontece porque não há órgãos disponíveis. Contudo, a bebé espanhola de 5 meses, com apenas cinco quilos, acabou por conseguir uma outra (e inédita) solução. No dia 9 de Janeiro, às 8h da manhã, em Madrid, Carla recebeu um coração, mas de um dador com um grupo sanguíneo incompatível com o seu – o que subverte um princípio clássico da transplantação, a compatibilidade entre o órgão transplantado e o hospedeiro.O procedimento revolucionário só foi possível porque tira partido da imaturidade do sistema imunitário. "Pensa-se que na primeira infância há uma janela de tolerância em que o sistema imune não está completamente desenvolvido, o que permite que estas crianças se acomodem melhor ao órgão", explica àJosé Fragata, director do Departamento de Coração, Vasos e Tórax do Centro Hospitalar de Lisboa Central.Aproveitando-se desta circunstância, os médicos do Hospital Gregorio Marañón, em Madrid, utilizaram uma técnica para iludir o sistema imunológico de Carla. Primeiro, através da máquina coração-pulmão – que substitui temporariamente as funções de órgãos vitais como coração e pulmão – eliminaram os (ainda poucos) anticorpos do seu grupo sanguíneo, para evitar que rejeitasse o coração que iria receber, e depois fizeram -lhe uma transfusão de um grupo de sangue compatível tanto com o dador como com o receptor. O transplante demorou quatro horas.Carla foi o primeiro bebé espanhol a beneficiar desta técnica inovadora mas, na Europa, Espanha foi o terceiro país a usá-la, depois da Alemanha e do Reino Unido. Na verdade, a ideia de transplantar doentes com grupos sanguíneos diferentes começou a ser desenvolvida ainda nos anos 90. Razão: "Isso obviamente aumenta a oferta de órgãos, porque às vezes há corações mas não são do mesmo grupo", explica o cirurgião cardiotorácico. Sabendo que a transplantação em crianças tem melhores resultados que em adultos – em média, 70% dos doentes em idade pediátrica com transplante cardíaco estão vivos ao fim de 10 anos –, no início dos anos 2000, no Canadá, arriscou-se pela primeira vez fazer este tipo de transplante entre diferentes grupos sanguíneos."Curiosamente, para surpresa de toda a gente, percebeu-se que estes doentes não sobrevivem pior do que os outros", diz José Fragata. Razão por que este tipo de transplante se começou a fazer em bebés até aos 2 anos (o período da primeira infância), que têm uma taxa de anticorpos (as células do sangue que eliminam as células estranhas ao organismo) mais baixa – com um sistema imune mais dormente do que as outras.O procedimento em si é exactamente igual, o que difere é a "receita" – porque o que torna possível a transplantação são os medicamentos que fazem a regulação do sistema imune, nomeadamente dos linfócitos T, para que o órgão transplantado seja tolerado. "Aqui, o protocolo de imunossupressão é mais severo, deprime-se muito a imunidade no momento antes do transplante para que o doente tenha maior tolerância", detalha.Apesar de ainda existirem poucos casos – estima-se que sejam cerca de 300 as crianças submetidas a este tipo de transplante nos Estados Unidos e na Austrália –, os resultados são bons. Tanto a mortalidade como a sobrevivência são as mesmas que num transplante convencional (entre dadores compatíveis). "O mais interessante é que a quantidade de anticorpos contra o coração do dador [o mecanismo de defesa que nos defende de tudo o que é externo] não aumenta com o tempo, pelo contrário, mantém-se estável, entra-se num estado de tolerância", diz.José Fragata não tem dúvidas de que, mais cedo ou mais tarde, se começará a fazer em Portugal. Já se tentou uma vez, num miúdo de 16 anos (já fora do período óptimo da primeira infância). Contudo, o seu estado era tão grave que antes da cirurgia, na fase de deprimir o sistema imunitário, ele teve uma infecção e não resistiu. Por ano, os dois centros que fazem transplantação pediátrica em Portugal, o Hospital de Santa Marta e o Hospital de Santa Cruz, operam em média apenas duas crianças. Por isso, o cirurgião prefere não arriscar já. "É menos arriscado pôr uma criança ligada a um coração artificial [em 2005, Portugal foi pioneiro nesta técnica, que ganha tempo] à espera de um transplante do que tentar um heterogrupal [entre grupos sanguíneos diferentes]."