Iria tem dez anos e nasceu com uma doença muito rara. Agora, é a primeira criança espanhola a viver com um coração, um rim e um fígado transplantados.Com apenas cinco meses, em 2009, Iria recebeu um coração. Tinha nascido com uma doença chamada nefronoftise do tipo 9, que provoca graves alterações e afeta órgãos vitais como o coração, o fígado ou os rins. Esta doença pode ainda provocar danos no sistema nervoso e nos ossos. Há dois meses, recebeu um duplo transplante de fígado e rim. Todas as intervenções ocorreram no Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona "Já se tinham feito anteriormente duplos transplantes de fígado e rim em pacientes pediátricos", explicou ao El Mundo o chefe de cirurgia e transplantes do hospital, Ramón Charco. No entanto, foi a primeira vez que se realizou um duplo transplantes "numa criança que já tinha recebido previamente um transplante de coração"."Fazer um duplo transplante numa paciente já transplantada é uma operação muito complexa, sobretudo para manter a anestesia. Muito poucos hospitais podem fazê-lo", explicou.

Segundo dados do hospital, Iria é também a paciente que mais anos viveu com esta doença. Não existe mais nenhum caso documentado no mundo em que alguém tenha vivido tanto tempo com esta patologia, escreve o jornal. A maioria dos pacientes morrem durante os primeiros meses de vida.

Depois do transplante de coração, em 2009, Iria viveu saudável. Contudo, em 2017 começou a apresentar problemas no fígado. "O órgão era demasiado grande para a sua idade e tinha sinais de fibrose. Além disso, também sofria um problema de hipertensão, o que aumentava o risco de sofrer hemorragias", revelou Ramón Charco.

Durante vários meses a criança recebeu diálise mas como a deterioração dos órgãos era progressiva e não se podia parar, os médicos decidiram optar por um duplo transplante. "Era o único tratamento possível", contou o médico.

Dois meses após o transplante, Iria está em bom estado de saúde e os órgãos estão a responder favoravelmente ao transplante. "Não há risco de que a fibrose causada pela doença volte a reproduzir-se nos órgãos transplantados", explicou Charco.