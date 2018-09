Ao todo foram mais de 30 mil compressões torácicas, providenciadas por mais de 30 médicos e enfermeiros do hospital de Changzhou, na China.

Um menino conseguiu sobreviver depois de cinco horas de reanimação cardiorrespiratória após paragem cardíaca. O incidente aconteceu na cidade de Changzhou, no leste da China, e a equipa médica envolvida - mais de 30 funcionários - teve de realizar mais de 30 mil movimentos no peito da criança para que esta restabelecesse a respiração.

De acordo com o China Daily, o menino de oito anos sofreu uma miocardite fulminante e deu entrada no Hospital Pediátrico de Changzhou no dia 20 de Setembro. A sua situação piorou um dia depois.

Ao todo, durante o tempo da reanimação cardiorrespiratória, foi atendido por mais de 30 trabalhadores do hospital, entre médicos e enfermeiros. Uma imagem do jornal chinês mostra mais de uma dezena do pessoal hospitalar a fazer fila ao lado da cama da criança para realizar as compressões torácicas, vitais para manter o ritmo cardíaco.

O tratamento pouco ortodoxo foi decidido pelos responsáveis do hospital, uma vez que este carece de uma máquina de Oxigenação da Membrana Extracorpórea (ECMO). Um aparelho semelhante só estaria disponível no hospital de Xangai, a cerca de 155 quilómetros de Changzhou.

Por isso, durante essas cinco horas até o coração do menino voltar a funcionar, foram os 30 funcionários a "puxar" pelo aparelho circulatório da criança. O menino evolui agora favoravelmente e o seu coração já bate de forma natural, embora esteja ainda hospitalizado e em tratamento.