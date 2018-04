Jovem tinha sido mutilado pela explosão de uma bomba. "Quando acordei, senti-me mais normal, finalmente", contou.

Um veterano de guerra do Afeganistão recebeu, em Março, o primeiro transplante de pénis e escroto de sempre, nos Estados Unidos. Os seus órgãos genitais tinham sido mutilados por uma bomba que explodiu à beira de uma estrada. O transplante, que ocorreu no Hospital Johns Hopkins, deverá restaurar as funções sexual e urinária ao jovem.



De acordo com o Washington Post, a cirurgia demorou 14 horas. Apesar de desejar o anonimato, o veterano afirmou ao The New York Times que estava feliz. "Senti que o ferimento me impediu de ter um relacionamento amoroso. Do género, ‘é isto, acabaste, estarás sozinho para o resto da tua vida’. Lutei para me conseguir sequer ver como um homem por muito tempo", contou.



O transplante foi feito por uma equipa de onze médicos – onze cirurgiões plásticos e dois cirurgiões urologistas.



Antes da cirurgia, os médicos fizeram uma longa investigação e treinaram o procedimento em cadáveres. O paciente transplantado recebeu uma transfusão de medula óssea do dador e vai tomar imunossupressores para não rejeitar os órgãos.



"Quando acordei, senti-me mais normal, finalmente", sublinhou o paciente num comunicado. Além do escroto e pénis, recebeu parte da parede abdominal do dador. Deverá receber alta esta semana.



Caso esta cirurgia funcione, outros veteranos mutilados e pessoas podem ser ajudadas. "Ao passo que as amputações de extremidades são visíveis e a deficiência que delas resulta é óbvia, alguns ferimentos de guerra estão escondidos e o seu impacto não é compreendido pelas outras pessoas", explicou Andrew Lee, presidente do departamento de cirurgia plástica e reconstrutiva da faculdade de Medicina da universidade Johns Hopkins.



Os outros quatro transplantes de pénis que já aconteceram só incluíam este órgão, ao contrário deste novo paciente. Só dois foram feitos com sucesso.

No transplante da Johns Hopkins, foram removidos os testículos, devido aos problemas éticos que podiam surgir caso o transplantado concebesse crianças com o material genético de outro homem. "Havia demasiadas questões éticas sem resposta nesse tipo de transplante", destaca Damon Cooney, professor assistente de cirurgia plástica e reconstrutiva da Universidade.



Os cirurgiões ligaram vasos sanguíneos e nervos do paciente a tecido, incluindo três artérias, quatro veias e dois nervos para "dar transfusão de sangue e sensação completas", explicou o cirurgião plástico Richard Redett.



Num comunicado, a família do dador demonstrou o seu agrado pela cirurgia ter corrido bem: "Estamos muito orgulhosos que o nosso ente querido tenha sido capaz de ajudar um jovem que serviu o nosso país. Estamos muito agradecidos de dizer que ele se sentiria orgulhoso e honrado se soubesse que tinha dado esta prenda especial. Saibam que estas são de facto palavras sinceras, visto que temos muitos veteranos de guerra na família", destacaram. "Esperamos que tenhas melhor saúde em breve e continuamos a desejar-te uma recuperação rápida", desejaram ao paciente.