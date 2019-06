Além disso, por comparação com os pelos dos ursos-polares, o novo material é mais flexível, potenciando o seu uso como isolamento na construção de casas e na indústria aeroespacial, defendem os autores de um artigo publicado hoje na revista científica Chem, do grupo Cell.



Os pelos dos ursos-polares, ao contrário dos das pessoas e de outros mamíferos, têm uma estrutura oca, cilíndrica e longa, permitindo-lhes evitar perdas de calor nas condições ambientais geladas e húmidas em que vivem, no círculo polar Ártico.



Para os O material, asseveram investigadores da Universidade de Ciência e Tecnologia da China , é mais leve e resistente ao calor do que outros componentes isolantes, sendo raramente afetado pela água.Além disso, por comparação com os pelos dos ursos-polares, o novo material é mais flexível, potenciando o seu uso como isolamento na construção de casas e na indústria aeroespacial, defendem os autores de um artigo publicado hoje na revista científica Chem, do grupo Cell.Os pelos dos ursos-polares, ao contrário dos das pessoas e de outros mamíferos, têm uma estrutura oca, cilíndrica e longa, permitindo-lhes evitar perdas de calor nas condições ambientais geladas e húmidas em que vivem, no círculo polar Ártico.Para os cientistas , o próximo desafio será produzir o material à escala métrica para testar a sua aplicação prática.

Inspirados nas propriedades isolantes do pelo dos ursos-polares , cientistas estão a desenvolver na China um novo isolamento térmico, com eventual aplicação na engenharia civil e aeroespacial, foi esta quinta-feira divulgado.O isolante é feito de carbono e apresenta-se sob a forma de milhões de tubos ocos, cada um equivalente a um fio de pelo, que são enrolados num bloco de aerogel do tamanho de esparguete.