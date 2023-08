Cientistas acreditam ter localizado o maior animal do mundo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Nem dinossauros, nem baleias azuis. Esta quarta-feira, um grupo de cientistas diz ter desenterrado aquele que deverá ser o maior animal alguma vez existente na Terra: um Perucetus.







REUTERS



REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A criatura foi localizada num deserto costeiro do sul do Peru, terá vivido há cerca de 38 a 40 milhões de anos e está a ser descrita como uma "baleia primitiva colossal". Estima-se que tivesse ossos extremamente densos, cerca de 20 metros de comprimento e que pesasse perto de 340 toneladas.À Reuters, o paleontólogo Giovanni Bianucci, autor do estudo publicado na Nature , diz que os Perucetus mais pequenos deveriam pesar perto de 85 toneladas, sendo a sua média 180 toneladas.Em comparação, uma baleia azul terá em média 190 toneladas, enquanto o argentinossauro terá perto de 76 toneladas.Os cientistas gostariam agora de estudar a dieta ou estilo de vida deste animal, mas acreditam que será uma tarefa complexa uma vez que não foi localizado o seu crânio ou qualquer tipo de dente.Ainda assim, o paleontólogo Olivier Lambert, do Instituto Belga de Ciências Naturais, refere que este animal, por ter um "esqueleto muito pesado" deveria ser "um nadador lento" o que faria dele um "gigante pacífico" e "pouco assustador".