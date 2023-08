Como sobreviver às temperaturas altas do fim-de-semana?

O calor está aí a chegar e quem o diz é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que prevê um aumento de temperatura para todo o continente durante este fim-de-semana.







Com os termómetros a poderem atingir os 37ºC a 40ºC, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um comunicado com uma série de recomendações que, por estes dias, deverá seguir à risca.Uma delas passa por procurar "ambientes frescos e arejados ou climatizados" sempre que conseguir. Deverá escolher as horas de menor calor para fazer grandes deslocações e, sempre que necessário, resguardar-se em locais interiores como cafés ou similares. Quando precisar – e sempre que puder – faça "pausas frequentes" seja só para descansar ou dormir.A roupa deverá ser "solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo" e não se esqueça de usar "chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta". Mas mesmo assim deverá sempre colocar protetor solar "com fator igual ou superior a 30" antes de sair de casa e "renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas".A água é fundamental e o consumo mínimo é de 1,5 litros por dia. Mas para estar sempre hidratado deve consumir "sumos de fruta natural sem adição de açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas". Já em relação à comida opte por "refeições leves e frescas".Nestes dias há que dar especial atenção aos grupos mais vulneráveis como grávidas e pessoas com mobilidade reduzida. Já os doentes crónicos ou sujeitos a medicação ou dietas específicas devem "seguir as recomendações do médico assistente".