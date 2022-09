Como os dinossauros dominaram o planeta?

Estudo mostrou que as alterações no clima permitiram que os dinossauros saíssem do sul e se espalhassem por todos os continentes.

Um estudo feito por um investigador da Universidade de Yale e paleontólogos dos Museus e Monumentos Nacionais do Zimbabué mostrou que os dinossauros surgiram no extremo sul do antigo super continente, a Pangeia. A esta parte do território pertenciam os atuais continentes de África, Ásia e América do Sul.