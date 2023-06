Bebidas vegetais em vez de leite? 'Estão classificadas no grupo dos refrigerantes'

O Dia Mundial da Criança coincide com o Dia Mundial do Leite, instituído pela ONU há 22 anos para assinalar a importância do leite como alimento global. Um alimento completo e "essencial" garantem um nutricionista e uma pediatra especialista em nutrição, ouvidos pela SÁBADO.

Se há alimento que tem uma importância consensual nos primeiros meses de vida de um bebé é o leite materno. Mas o caso muda de figura quando se começa a falar do consumo de leite para lá dessa fase. Nos últimos anos surgiram várias correntes, que os especialistas ouvidos pela SÁBADO descrevem como "modas", que defendem o abandono deste consumo garantindo que não existem benefícios. Porém, no dia em que se assinalam simultaneamente, o Dia Mundial da Criança e o Dia Mundial do Leite, um nutricionista e uma pediatra especialista em nutrição sublinham a importância do consumo de produtos lácteos até ao final da adolescência, ou seja, até aos 18 anos.