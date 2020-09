Reações adversas que suspenderam estudos de vacina britânica não estão relacionadas com fármaco

A universidade de Oxford desmentiu esta quarta-feira a informação que dava conta de que a vacina que está a desenvolver contra a Covid-19, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca Plc, seria a responsável pelo desenvolvimento de doenças e sintomas neurológicos inexplicáveis dos voluntários do estudo.

"Após uma revisão independente, essas doenças foram consideradas improváveis de estar associadas à vacina ou não havia evidências suficientes para afirmar com certeza se as doenças estavam ou não relacionadas à vacina", diz a carta publicada online pela Oxford. "Os revisores independentes recomendaram que as vacinações continuassem, após analisarem cada caso."

O estudo ficou suspenso após um voluntário ter desenvolvido uma reação adversa à vacina contra a Covid-19.

A AstraZeneca não quis comentar o assunto, no entanto, Pascal Soriot, CEO da farmacêutica, havia dito anteriormente que não estava claro o motivo da reação do participante.

Alguns países como a Inglaterra e a África do Sul já retomaram os estudos da vacina de Oxford argumentando que um comité de segurança independente concluiu que os sintomas não estão relacionados com a vacinação.