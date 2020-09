Corrida à vacina continua: há mais de 150 hipóteses em teste

De que são feitas as (possíveis) vacinas contra a Covid-19? A procura por uma vacina contra a Covid-19 intensifica-se. Estão já em curso mais de uma centena de projetos - destes, uma dezena já em fase de ensaios clínicos. Investigadores estão a utilizar diferentes abordagens, algumas nunca antes utilizadas na construção de uma vacina até hoje. Agora resta saber qual delas funcionará.

Mais de 150 potenciais vacinas contra a Covid-19 estão a ser desenvolvidas e testadas em todo o mundo. Destas, 38 já iniciaram a fase de testes em humanos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com a promessa da chegada de uma vacina cada vez mais próxima, a OMS anunciou ontem que 156 nações juntaram-se a um esquema mundial para a distribuição justa das futuras vacinas. Ficaram de fora deste acordo a China e os EUA.Os EUA dizem já ter assegurado esta distribuição através de acordo bilaterais. Enquanto que a China, país onde começou o surto de coronavírus, não consta da lista final da OMS, mas as conversações ainda estão a decorrer. O objetivo do plano COVAX é o de entregar 2 mil milhões de doses da vacina em todo o mundo até ao fim de 2021, dando prioridade aos trabalhadores da saúde e aos mais vulneráveis.O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, garantiu em conferência de imprensa virtual que este programa não é "caridade". "É no melhor dos interesses de todos os países. Afundamo-nos ou nadamos juntos. Este programa não é apenas a coisa certa a fazer, é a opção mais inteligente."Para que este plano avance e se torne uma realidade, a OMS pede 12,8 mil milhões de euros.Há mais de 150 candidatas a vacinas a serem estudadas. Alguns dos últimos desenvolvimentos dos maiores laboratórios e institutos de investigação mostram que já há 38 vacinas com testes em humanos e muitos outros que estão prestes a avnaçar para esa fase.A Rússia concluiu os ensaios finais para a vacina Sputnik V e tem anunciado que esta é segura para distribuição à população . Também avanaçada está a hipótese da britânica AstraZeneca que já retomou alguns dos testes finais depois de terem sido voluntariamente suspensos, após uma doença inexplicável numa voluntária A Sinopharm está a desenvolver duas vacinas, uma das quais recebeu a aprovação de emergência dos Emirados Árabes Unidos. A última fase dos testes em humanos já está a decorrer no Bahrein.A vacina da Pfizer e a BioNTech produz anticorpos que neutralizam o vírus, sendo esperados dados dos testes finais em outubro. A Moderna Inc diz estar pronta para produzir 20 milhões de doses no final dos ensaios clínicos que envolvem 30 mil pessoas. Os ensaios começaram a 27 de julho.A chinesa Sinovac Biotech viu a sua CoronaVac aprovada para uso de emergência na China. Está também a lançar o ensaio clínico final na Indonésia com a vacinação de grupos de alto risco, tal como trabalhadores da área da saúde.Os últimos resultados mostraram que a vacina da CanSino Biologics é segura, tendo começado os testes finais na Rússia.A candidata da Inovio Pharma mostrou que foi capaz de induzir uma resposta imunitária em candidatos saudáveis. Os testes intermédios estão previstos para o mesmo mês dos estudos iniciais. A Unidade Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical da Chongqing Zhifei Biological começou os testes em humanos.A vacina da Bharat Biotech foi aprovada para testes em humanos na Índia. A Johnson & Johnson está ainda nos testes iniciais e intermédios, tendo conseguido impedir hamsters de apanhar formas severas da Covid-19.Um estudo de larga escala está previsto este mês para a fase pré-clínica da Novavax. Os primeiros resultados mostram que os participantes desenvolveram anticorpos depois de duas doses da vacina. A GlaxoSmithKline juntou-se à Sanofi para desenvolver uma vacina. Os estudos intermédios começaram em setembro.A alemã CureVac espera dados em setembro ou outubro. O ensaio intermédio da Clover Biopharmaceuticals recebeu 56 milhões de euros. Os cientistas da Imperial College de Londres estão a desenvolver ensaios intermédios. A Sul Coreana Genexine está na fase inicial de testes em humanos.Além destas, centenas de vacinas estão a ser testadas e estudadas para combater o coronavírus que já afetou 31 milhões de pessoas em todo o mundo e matou cerca de um milhão.Apesar de todo o investimento, Tedros Adhanom Ghebreyesus admite que não há garantias de que alguma destas vacinas irá funcionar. No entanto, "quanto mais candidatas forem testadas, maiores hipóteses teremos de uma vacina segura e eficiente", garante o líder da OMS.Com agências