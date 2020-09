Rússia quer registar segunda vacina até 15 de outubro

A Rússia está a preparar-se para registar segunda potencial vacina contra a Covid-19 até 15 de outubro. O anúncio foi feito através da agência de notícias russa TASS, que cita o regulador da segurança do consumidor Rospotrebnadzor, indica a agência Reuters.Esta nova potencial vacina está a ser desenvolvida pelo Instituto Vector, na Sibéria, que já completou os primeiros testes em humanos na semana passada.A primeira candidata a vacina da Rússia - do Instituto Gamaleya - foi registada em Agosto. Estão a decorrer os testes finais, que envolvem pelo menos 40 mil pessoas.Os laboratórios Dr Reddy anunciaram estar prontos para começar os testes na Índia com a vacina da Gamaleya nas próximas semanas. Só na Índia vão estar envolvidos cerca de 1.000 a 2.000 voluntários. Os testes à eficácia e segurança da Sputnik V vão ser levados a cabo em hospitais públicos e privados por toda a Índia, refere a Reuters.Além das candidatas russas existem mais de 150 investigações com vista a criar uma vacina eficaz contra o coronavírus.