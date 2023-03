Asteroide revela que os compostos essenciais à vida terão vindo do espaço

ácido ribonucleico (RNA), molécula presente em todas as células vivas e que é vital na codificação, regulação e atividade dos genes de todos os seres vivos. Já a niacina (ou vitamina B3 ou ácido nicotínico) é essencial no metabolismo de organismos vivos.

As amostras de Ryugu foram transportadas pela sonda que regressou à Terra em 2020, aterrando no deserto australiano, sendo depois analisado no Japão, refere o estudo publicado na revista científica Nature Communications A vida orgânica começou a surgir na Terra há cerca de 4,5 mil milhões de anos e há muito tempo que os cientistas se perguntam como foram reunidas as condições para que a vida florescesse. Esta descoberta pode ser um indício de como se começaram a reunir as condições para o aparecimento de vida no planeta: através da entrada de elementos essenciais à vida via asteroides.Várias análises mostraram que durante milhões de anos asteroides entraram na atmosfera, embatendo na superfície terrestre, moldando-a. Mas, ao mesmo tempo, terão espalhado compostos que ajudaram a nascer os primeiros micróbios e microorganismos. Anteriormente cientistas haviam detetado moléculas orgânicas em meteoritos ricos em carbono encontrados na Terra, mas havia a possibilidade de terem sido contaminados pela exposição ao ambiente terrestre, não sendo esses compostos "originais dos mesmos"."A grande descoberta é que a uracila e niacina, essenciais do ponto de vista biológico, estão presentes em ambientes extraterrestres e podem ter chegado à Terra como um componente de asteroides ou meteoritos", disse o astroquímico Yasuhiro Oba, da Universidade de Hokkaido no Japão, e um dos autores do estudo. "Suspeitamos que estes corpos tiveram um papel na evolução pré-biótica na Terra e possivelmente para o surgimento das primeiras formas de vida", continuou.Esta descoberta só foi possível porque as amostras foram recolhidas enquanto o Ryugu estava em órbita, não contaminado pelo ambiente terrestre. O investigador japonês garante que não houve hipótese das amostras terem sido contaminadas entre a sua recolha e a sua análise em laboratório.