Célia Manaia: “As bactérias hospitalares são um problema subestimado”

É uma das cientistas mais citadas no mundo e um dos 16 portugueses do ranking de 6.600 investigadores da empresa Clarivate Analytics. Motivo? Investiga bactérias resistentes a antibióticos.

A investigadora da Universidade Católica alerta que qualquer um de nós pode ser portador de bactérias resistentes a antibióticos e não saber. Mais: estas bactérias matam muitas pessoas e ainda se desconhece a sua origem. Daí a importância de estudar este tema. Célia Manaia conta que quando decidiu estudar Bioquímica, não imaginava que ia trabalhar com micróbios. Quando terminou a licenciatura, na Universidade de Coimbra, fez um estágio com o professor Milton Costa, uma referência na Microbiologia. A seguir fez o doutoramento e entrou na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, e nunca deixou o laboratório.





O que representa para si ser distinguida pela Clarivate?

É o reconhecimento de trabalhar numa temática que interessa à comunidade científica. A resistência das bactérias aos antibióticos, que investigo desde 2003, é um problema muito sério sem muitas soluções à vista. A resistência a antibióticos acaba por ser também um contaminante ambiental, com sérias implicações, por exemplo, na gestão e na qualidade das águas, e isso permite que a investigação científica extravase as barreiras mais estritas da academia.