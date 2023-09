Maior amostra de sempre de um asteroide já chegou à Terra

Missão OSIRIS-REx terminou com a aterragem em segurança de uma cápsula no deserto do Utah.

Uma cápsula com 250 gramas de material recolhido de um asteroide aterrou em segurança nos EUA, sete anos depois do início da missão. A agência espacial norte-americana NASA confirmou o sucesso da aterragem no deserto do Utah.







NASA/Goddard/University of Arizona/Handout via REUTERS

Esta cápsula foi libertada da sonda OSIRIS-REx, nome também dado à missão que conseguiu assim a que é apenas a terceira amostra de um asteroide alguma vez conseguida. Antes da missão da NASA, a agência espacial japonesa fez duas semelhantes, em 2010 e 2020. Contudo, a quantidade recolhida foi muito menor.A sonda libertou a cápsula quando passava a cerca de 108 mil quilómetros da Terra. A sua aterragem em segurança termina uma missão conjunta da NASA e da Universidade do Arizona com vista a saber mais sobre o asteroide Bennu, um objeto que passa relativamente perto da Terra a cada seis anos. Descoberto em 1999, é considerado pequeno (500 metros de comprimento) e rico em carbono.A agência noticiosa Reuters define-o como uma relíquia dos primórdios do Sistema Solar. A sua química e mineralogia permaneceram inalteradas desde que se formou, há 4,5 mil milhões de anos. Por isso, contém pistas acerca do desenvolvimento do nosso próprio planeta e do surgimento de vida.As amostras recolhidas pelas missões japonesas revelaram a presença de compostos orgânicos, o que sustenta a hipótese de objetos celestiais como cometas, asteroides e meteoritos que atingiram a Terra terem semeado a vida.A OSIRIS-REx foi lançada em 2016, chegou ao asteroide Bennu em 2018 e passou quase dois anos a orbitar o asteroide antes de lhe conseguir retirar uma amostra. De acordo com o jornal The New York Times, a sua consistência - ou melhor, a falta dela - colocou alguns desafios aos cientistas e obrigou-os a refazer os cálculos de forma a cumprir a missão. Antes do seu início, o projeto foi chumbado duas vezes, em 2004 e 2007. Em 2011, foi selecionado pela NASA.Em 2021, a sonda começou a viagem até à Terra. Agora, a amostra que não sofreu qualquer contaminação terrestre será analisada por 200 cientistas em 60 laboratórios. A OSIRIS-REx vai continuar a explorar o espaço e encaminha-se agora rumo ao asteroide Apophis.