O norte-americano tomava e sentia-se bem. "Andava a andar e correr entre 30 a 60 minutos por dia. Estava a tirar dois e três aulas [de física] durante a noite dos fins-de-semanas", explicou. Na altura estava a trabalhar como gestor e esperava mudar de carreira.



Depois de várias análises ao sangue, três semanas depois de ser questionada pela sua mulher, Jim recebeu a notícia de que precisaria de um transplante de fígado. "E tem de acontecer depressa. O senhor tem dias, não semanas", avisaram os médicos.



Como é que estes suplementos afectaram Jim desta maneira? Os cientistas não sabem a razão ao certo. Os suplementos são regulados nos EUA e na Europa como comida, não medicamentos. Ou seja, de acordo com a BBC, não são submetidos a certos testes de segurança.



"Se está a beber chá ver em doses moderados, está seguro. O risco aparece às pessoas que tomam estes extractos mais concentrados", diz o director do serviço de hepatologia da Wake Forest University School of Medicine in North Carolina. Uma das grandes preocupações tem sido um ingrediente potencialmente tóxico chamado Epigallocatechin-3-gallate or EGCG. A genética e a forma como os suplementos estão a ser usados podem determinar o quão susceptível está um individuo destes suplementos.



Jim fez 50 anos e tinha começado a apostar no seu bem-estar, fazendo mais exercício e perdendo peso, para comer de maneira mais saudável. Um dia, pouco tempo depois de mudar a sua vida, a mulher perguntou-lhe se ele se sentia bem, exibindo um amarelo estranho nos olhos. Mal sabia que um suplemento (umas cápsulas de chá verde) estava a destruir-lhe o fígado.Na altura, não fazia ideia que pudesse ser o suplemento. Acabou por ir para o hospital. Os médicos afastaram as possibilidade de ser o álcool, porque ele bebia muito pouco. Também não podiam ser medicamentos, pois não tinha nenhum receitado. O hepatologista perguntou-lhe então se tomava suplementos e ele disse que sim - eram cápsulas de chá verde.Jim tomava os suplementos há dois ou três meses. Cada vez mais populares no mercado, o norte-americano ouviu dizer tinham benefícios para o coração por terem propriedades antioxidantes, ajudarem a perder peso e prevenir o cancro. "O meu pai teve um ataque cardíaco aos 59 anos e morreu. Ele perdeu muito do que vivemos enquanto família e eu estava determinado a fazer o que pudesse para tomar conta de mim, para não me acontecer nada", explicou à BBC.