Morreu Frank Borman, o primeiro comandante a orbitar a Lua

Foi durante a missão Apolo 8, comandada Frank Borman, que o astronauta William Anders tirou a partir da Lua a famosa fotografia Earthrise. Esta foi a primeira imagem da Terra vista do espaço.

Frank Borman, um dos primeiros astronautas a orbitar a Lua, morreu esta terça-feira, 7, em Billings, nos Estados Unidos, com 95 anos. O anúncio da sua morte foi feito esta sexta-feira, 10, pela agência espacial norte-americana NASA.







"Frank Borman foi um verdadeiro herói americano", destacou o atual chefe da agência espacial, Bill Nelson, através de um comunicado. "A sua experiência e conhecimento excecionais levaram-no a ser escolhido pela NASA para se juntar ao seu segundo grupo de astronautas."Apaixonado pela aviação, Frank foi o comandante do Apolo 8. A missão, que arrancou em dezembro de 1968 ficou marcada sobretudo pela famosa fotografia Earthrise, onde a partir da Lua foi possível ver a Terra a surgir. A imagem foi capturada pelo astronauta William Anders. Na missão participou ainda James Lovell.Esta não foi a primeira vez que Frank Borman foi ao espaço. Em 1965 já havia participado com James Lovell na missão Gemini 7 , que durou 14 dias. Um dos objetivos era "demonstrar um voo de duas semanas".Meio século depois, a NASA planeia agora regressar à Lua com a missão Artémis 2 para pousar na superfície lunar a primeira mulher em 2024.