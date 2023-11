Realizado o primeiro transplante de olho. 'Um passo mais perto' da cura para a cegueira

Em Nova Iorque uma equipa de cirurgiões conseguiu realizar o primeiro transplante de um olho humano, no entanto, e apesar de a operação ter sido bem-sucedida, ainda é cedo para saber se o homem transplantado vai conseguir ver através do novo olho.







Aaron James e o médico cirurgião Eduardo Rodriguez NYU Langone Health/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Um acidente, em 2021, que envolveu uma linha de energia de alta tensão destruiu a maior parte do rosto e o olho esquerdo de Aaron James, que perdeu ainda o braço do mesmo lado. O americano de 46 anos trabalhava numa empresa de energia quando foi eletrocutado e quase morreu.O seu olho direito continuou funcional mas os cirurgiões, que o acompanham no centro académico NYU Langone Health, acreditaram que valia a pena transplantar o olho esquerdo, já que potenciava os resultados do transplante de rosto, dando mais suporte ao rosto.Segundo os relatórios médicos, o paciente está a ter uma boa recuperação e o olho doado estava completamente saudável. À Asssociated Press, Aaron James referiu: "Ainda não tenho nenhum movimento, a minha pálpebra ainda não mexe. Mas estou a começar a sentir".Atualmente os transplantes de córnea são bastante comuns enquanto tratamento para alguns tipos de perda de visão, no entanto, transplantar o olho inteiro, incluindo o globo ocular, o seu fornecimento de sangue e o nervo ótico que o liga ao cérebro, é um importante avanço na procura por uma cura pela cegueira.Independentemente do resultado final deste transplante, esta é uma oportunidade sem precedentes para os cientistas entenderem o funcionamento do olho humano. "Não conseguimos garantir que vamos restaurar a visão, mas não tenho dúvidas que estamos agora um passo mais perto", esclareceu o chefe de cirurgia plástica da NYU Eduardo Rodriguez.Alguns especialistas consideravam que havia a possibilidade de o olho transplantado se desidratar mas, até ao momento, o olho cor de avelã doado apresenta tanto fluxo sanguíneo como o azul de nascença e não existem sinais de rejeição.Neste momento um dos principais obstáculos a este tipo de cirurgias é a dificuldade de fazer crescer novamente o nervo ótico mas já estão a ser feitas várias investigações em animais para que o processo seja facilitado.Aaron James foi a 19º pessoa nos Estados Unidos a receber um transplante facial depois de várias cirurgias reconstrutivas não serem capazes de reparar as lesões que tinha. Este tipo de transplante continua a ser considerado raro e arriscado.