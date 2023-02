China e EUA em guerra pela Lua

Ainda nesta década, poderá haver uma colónia humana no satélite da Terra. A corrida está lançada, mas fica a pergunta: porquê este regresso à Lua? Para preparar uma missão a Marte. E, claro, marcar posição na geopolítica mundial.

A China aprende depressa e copia muito bem. Durante décadas, o mundo ocidental habituou-se a estas ideias feitas, perante os rápidos progressos tecnológicos do gigante asiático, mas agora emerge outra realidade: os chineses desenvolveram tecnologias próprias em vários setores e já dão cartas até em áreas de ponta, como a ciência aeroespacial. Os EUA deixaram pelo caminho a Rússia como rival potencial no espaço; agora veem com alguma apreensão este crescimento chinês. Fala-se de exploração científica, mas em paralelo está sempre o cenário potencial de aproveitamento bélico. E uma luta pela liderança geopolítica mundial.