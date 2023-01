Morreu o astronauta Walter Cunningham, o último sobrevivente da Apollo 7

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ex-astronauta da NASA Walter Cunningham, que pilotou o módulo lunar Apollo 7, primeiro voo tripulado do Programa Apollo da agência norte-americana, morreu em Houston (Texas) na madrugada de terça-feira, aos 90 anos.







NASA/Handout via Reuters

"Na Apollo 7, o primeiro lançamento tripulado da missão Apollo, Walter Cunningham e os seus companheiros fizeram história, abrindo caminho para a Geração Artemis que vemos hoje", explicou o diretor da NASA, Bill Nelson, em comunicado.Em 11 de outubro de 1968, Walter Cunningham pilotou o voo de 11 dias da Apollo 7, o primeiro teste tripulado do projeto espacial Apollo.Com Walter M. Schirra, Jr. e Donn F. Eisele, testou as manobras necessárias para o acoplamento da órbita lunar.A tripulação completou com sucesso oito testes, segundo a NASA. O módulo caiu em 22 de outubro de 1968, no Oceano Atlântico.Na NASA, Walter Cunningham dirigiu a filial Skylab do Flight Crew Directorate e aposentou-se da agência espacial em 1971, onde continuaria a dirigir várias atribuições técnicas e financeiras.