Quebra das patentes pode resolver falta de vacinas?

A cada novo contratempo na produção, atraso nas entregas contratualizadas ou suspensão na administração de uma vacina, ressurge o debate sobre o levantamento das patentes como forma de mitigar ou resolver o problema de escassez de vacinas contra a covid-19. Com a pandemia longe do fim e as novas estirpes do vírus a ameaçarem prolongar a crise de saúde pública, várias vozes e alguns dos países mais afetados – Índia e África do Sul lideram a petição na Organização Mundial do Comércio (OMC) – reclamam a suspensão dos direitos de propriedade industrial para aumentar a capacidade de fabrico em todo o mundo. Porque não avança esta solução?





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana