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11 de junho de 2026 às 10:30

Polícia usa canhões de água para dispersar manifestantes violentos em Belfast

Os protestos anti-imigração em Belfast, na Irlanda, têm causado o caos na cidade.

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A polícia irlandesa recorreu a canhões de água para dispersar manifestantes que lançavam pedras, tijolos e garrafas durante a de distúrbios em Belfast, esta quarta-feira, na Irlanda do norte. Os confrontos surgem após um que desencadeou protestos anti-imigração na cidade.

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