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24 de julho de 2026 às 15:02

"Tiveram de partir o vidro": avó de bebé que morreu em carrinha da creche alerta pais de outras crianças

Avó de Sofia, a menina que morreu depois de ser deixada durante quase sete horas dentro de uma viatura por funcionários da creche em Almada, avisou todos os encarregados de educação de que a instituição é responsável pelo sucedido.

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