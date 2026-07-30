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30 de julho de 2026 às 07:25

Fernando Daniel 'explica' desaparecimento de joias após gala na RTP e avisa: "Só uso pechisbeque"

O cantor gravou um hilariante vídeo, que partilhou nas redes sociais.

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A notícia do  que foram usadas na final do 'The Voice' pela apresentadora Maria Petronilho, a 4 de janeiro deste ano, mereceu um comentário em jeito de brincadeira do cantor, que é jurado no programa de talentos da RTP. Fernando Daniel garante que está "inocente" e acaba no final por revelar o paradeiro das joias...

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