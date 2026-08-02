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02 de agosto de 2026 às 16:30

Bombeiros combatem incêndio florestal na Grécia

Centenas de bombeiros continuam a combater um incêndio de grandes dimensões em Porto Germeno, na Grécia. Alimentadas por ventos fortes e temperaturas elevadas, as chamas obrigaram à retirada de habitantes e turistas, enquanto vários meios aéreos tentam travar o avanço do fogo.

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